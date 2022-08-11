Три льготы, о которых знают не все пенсионеры

Ипотечные каникулы

С 2019 года действует закон об ипотечных каникулах. А в 2021 году для льготного периода появилось новое основание — выход на пенсию. Снижение дохода при этом не учитывается. Если работник уволился в связи с выходом на пенсию, он может направить в банк требование о предоставлении льготного периода. И полгода уменьшать или вообще не вносить ежемесячные платежи. Банк перенесет отсроченные суммы в конец графика без дополнительных процентов, сообщает тгк @gosuslugi.

Как это оформить

Выходные для диспансеризации

Если пенсионер продолжает работать, он имеет право каждый год брать два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации. Их нужно согласовать с работодателем и подтвердить визит в поликлинику справкой. Отказать в таких входных или не оплатить их работодатель не вправе — это гарантия по трудовому кодексу.

Что это такое

Налоговый вычет при покупке квартиры

Только у пенсионеров есть возможность получить вычет и вернуть налог за годы до покупки квартиры. Если жилье купили после назначения пенсии, даже продолжая работать, можно заявить вычет за год покупки, а также за три предыдущих. И вернуть налог сразу за 4 года. Больше такой льготы ни у кого нет.