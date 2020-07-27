Три летних лагеря отдыха планируют открыть в Чурапчинском улусе



В Чурапчинском улусе готовятся к открытию три летних лагеря для отдыха детей из 19 запланированных. По словам начальника управления образования Юрия Посельского в связи со сложившейся обстановкой в улусе по коронавирусной инфекции речь идет только о лагере «Кустук» в селе Мындагаи, лагере «Быйан» в селе Мырыла и летнем лагере в селе Мугудай. В отдаленном и труднодоступном населенном пункте Мырыла летний лагерь «Быйан» начнет свою работа с 1 августа. Остальные места отдыха детей ждут положительное заключения Роспотребнадзора.

До сегодняшнего дня организация летнего отдыха и оздоровительная работа для детей Чурапчинского улуса проводится в дистанционном режиме и охватывает все населенные пункты улуса. Всего по улусу охвачены летней занятостью 65 % детей. В рамках реализуемого в улусе проекта «Сидя дома – занимайся семейной экономикой!” дети из 331 многодетных семей задействованы в уходе за личным хозяйством. Им выделены сухие пайки в пределах 3 тысяч рублей. Также сухим пайком будут обеспечены школьники с 5 по 10 классы, которые помогают взрослым на сенокосных работах.



До снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, выезды групп детей на отдых в другие регионы не предусмотрен.

