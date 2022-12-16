«Три кувшина» Сардааны Сивцевой — Саная

Издательство «Айар» можно поздравить с новой книгой. Это «Три кувшина» Сарданы Сивцевой, у которой солидный опыт работы в журналистике, но не на писательской стезе. Это первый опыт и сразу — удачный, поводом к которому стали крутые виражи в собственной судьбе, связавшей ее, якутскую женщину родом с далёкого и сурового колымского края с не менее далёкой и удивительной Грузией.



«Три кувшина» — это повесть о парне из грузинской глубинки, который ушёл служить в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА) и оттуда — на действующий фронт Великой Отечественной войны. В одном из боёв он был ранен и пленён фашистскими захватчиками, а спустя два года плена освобождён и выслан на Колыму как предатель Родины. Ему не суждено было больше вернуться в Грузию. Вся жизнь его, долгая и достойная, но исполненная горечи и тоски по любимой родине, прошла в Якутии, ставшей ему судьбой: там он женился, там продолжил свой род, который переплелся с родом Сарданы — Санаи самым тесным образом.

И столетию ветерана Великой Отечественной войны К.Г. Чачуа из Самтредии, к трём кувшинам с вином, заложенным им по старой и доброй грузинской традиции ещё до ухода в Красную Армию, в Грузию смогли приехать его внуки и правнук из далёкой Якутии…



Очень интересно прошла презентация книги в Историческом зале национальной библиотеки Якутска, организованная книжным издательством «Айар» и, конечно, самой Санаей — с накрытым столом, тёплыми словами в адрес новоиспечённой писательницы и, как выяснилось, художницы. Впечатлённая Грузией, её историей, традициями, гостеприимством, знакомством с новой роднёй, Саная впервые берётся за кисть и пишет на холсте картину — грузинского мужчину, который бережно держит в руках якутского ребёнка с грузинскими корнями. Эту картину маслом — тёплое, пронизанное светом и добрыми чувствами полотно — выставили в Историческом зале библиотеки, и она так понравилась участникам презентации, что они не преминули сфотографироваться на её фоне.



На презентацию книги, несмотря на суровый мороз под минус 50, собралось очень много замечательных якутян — от известного в Якутии мецената Матвея Евсеева, депутата Госсобрания РС Я (Ил Тумэн) Ивана Андреева, чьим общественным помощником является Саная, председателя Грузинской ассоциации в Якутии Гела Цоцхилашвили до любимого дуэта Клавдии и Германа Хатылаевых, с которыми однажды, много лет назад, Саная пела на одной сцене. Тут были известные общественные деятели, писатели, краеведы и журналисты. Своими музыкальными поздравлениями вечер украсили представители землячеств Верхнеколымского и Оймяконского районов республики.



Надо сказать, что в книгу «Три кувшина» Сардааны Сивцевой — Саная вошли ещё и рассказы и очерки, основанные на реальных событиях, повествующие о судьбах людей на Крайнем Севере – на Колыме и Полюсе Холода — в Оймяконье.

Книга «Три кувшина» — это апофеоз любви к Родине, силе духа человека, не сломавшегося под ударами судьбы, о его стойкости, житейской мудрости и человеколюбии. Небольшая по объёму, она написана хорошим языком, легко читается, но самое главное — это посыл к тому, что надо бы помнить уроки истории, почитать прошлое и уважать память предков.



