Три кота из Простоквашино: Что юные якутяне смотрят в Интернете

Юные якутяне любят смотреть в онлайн-кинотеатрах российское кино и мультсериалы, а также голливудские полнометражные мультфильмы. В Международный день защиты детей специалисты МегаФона проанализировали статистику просмотров детского контента на сервисе МегаФон ТВ и выяснили кинематографические предпочтения подрастающего поколения.

Чаще всего в Якутии в этом году смотрели мультсериал «Простоквашино». Три года назад персонажи, на приключениях которых выросло уже несколько поколений россиян, обрели новую жизнь. И, судя по количеству просмотров, новые истории о Дяде Федоре, коте Матроскине и Шарике «зашли» и современным детям. На втором месте — «Три кота» (0+). Веселые и поучительные истории из жизни кошачьего семейства очень любят смотреть самые маленькие зрители онлайн-кинотеатра. И замыкает топ-3 мультсериалов «Маша и Медведь» (0+), рассказывающий о дружбе непоседливой девочки Маши и ушедшего было на покой циркового Медведя.

Среди полнометражных анимационных фильмов безусловным лидером по просмотрам стала увенчанная «Оскаром» «Душа» (6+), последняя работа студии Pixar. Не ослабевает интерес у юной аудитории и к вышедшему почти два года назад диснеевскому ремейку мультфильма «Король Лев» (6+). На третьем месте – «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), продолжение истории о пещерных людях, ищущих свое место под солнцем.

Топ игровых семейных фильмов возглавляют сразу две серии российского сказочного фэнтэзи «Последний богатырь: Корень зла» (6+) и «Последний богатырь»2 (12+). Приключения Ивана, обитателя Москвы XXI века, в мире древнерусских сказок и легенд полюбились зрителям самых разных возрастов. Третье место занял фильм «Мулан» (12+) — игровой ремейк знаменитого диснеевского мультфильма о девушке, спасшей Китай от захватчиков.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.