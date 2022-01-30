Три кандидата претендуют на должность главы Момского района

Голосование на досрочных выборах главы проходит в Момском районе республики сегодня, 30 января, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Центризбирком региона.

«На выборах главы Момского района по состоянию на 12.00 часов местного времени проголосовали 653 избирателя, или 21,37% от их общего числа», — говорится в сообщении.

На должность главы участвуют три кандидата: директор МУП «Жилкомсервис» в Якутске Дмитрий Аммосов («Единая Россия»), руководитель Момского управления социальной защиты и труда Прокопий Федоров (самовыдвижение), сторож Момской СОШ Вячеслав Тихонов (самовыдвижение).

Голосование проходит на семи избирательных участках в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Всего в списки избирателей Момского района включены 3055 избирателей.ТЕГИ ВЫБОРЫГОЛОСОВАНИЕ