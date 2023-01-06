Три главных предсказателя XXI века: Все будущее России — на Востоке!

Сидик Афган

Есть три известных предсказателя из восточных стран. Сидик Афган, который строит свои предсказания исключительно на цифрах и считает, что только они определяют будущее. Индийский юноша Абигья Ананд, предсказавший надвигающуюся на человечество пандемию — за год до ее начала. И еще один индийский гуру — Аджай Бхамби, его на родине называют пророком.

Аджай Бхамби

Афган и Бхамби побывали недавно у нас в стране, выступив со своими новыми предсказаниями. А 16-летний Абигья опубликовал на своем канале ролик с прогнозом на 2023-й год. Александр Бочкарев обобщил их предсказания на 2023 год в своей публикации«Прощай, немытая Европа».

Абигья Ананд

Центр силы Земли перемещается в Азию, все будущее России — на Востоке!

Россия сыграет ключевое значение в этом перемещении. В будущем наша страна расцветет от ключевой связки именно со странами Востока. Сидик Афган вообще считает, что уже к 2025-м году Россия будет такой же сильной, как некогда Советский Союз, а к 2030-му году ее как одну из главных и успешных стран признает весь мир.

Бхамби утверждает, что России придется закрыть свои границы — и только тогда ее ждет успех. Если она не закроет границы — то ее ждут трудности. Слишком много людей захотят поехать в нашу страну, как в мировой центр. Россия научится производить почти все сама, ни от кого не будет зависеть.

СВО на Украине закончится весной. Скорее всего, в апреле

Все трое называют весну как срок окончания войны на Украине. Бхамби даже называет конкретное время — апрель.

Сидик Афган утверждает, что это будет безоговорочная победа, которая станет началом нового мирового порядка. С этим будет вынужден согласиться даже тот, кто считает себя единственным властелином мира.

До 2055 года ядерной войны точно не будет

То, что происходит сейчас с угрозами, учениями по всему миру и выпячиванием оружия — есть не более, чем демонстрация силы, которая ни во что по итогу не выльется. Историческая цель современности заключается в том, чтобы не разрушить привычный нам мир, а, наоборот, сохранить то, что делали другие поколения — до нас.

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