Три доверчивые якутянки стали жертвами кибер-мошенников

За последние дни трое жительниц г. Якутска попались на удочку дистанционных аферистов и потеряли в общей сумме около 50 000 рублей.

Так, 61-летняя пенсионерка хотела приобрести авиабилеты по маршруту «Якутск-Олекминск» и нашла в интернете подходящий сайт. Для покупки она ввела все данные своей банковской карты, после чего с её счета списали 34 574 рубля. Однако, маршрутные квитанции ей так и не пришли. Как выяснилось, пенсионерка попала на фишинговый сайт мошенников, а не на настоящий сайт по продаже билетов.

Еще одной жертвой оказалась доверчивая 44-летняя косметолог, которой в социальной сети написала знакомая и попросила 5 тысяч рублей в долг. Потерпевшая решила помочь и перечислила необходимую сумму на банковскую карту. Но оказалось, что страницу знакомой взломали, и она вела переписку с мошенниками.

В третьем случае 47-летняя медсестра назвала смс-коды, чтобы получить оплату за проезд от «заказчика». После чего с её банковского счета были похищены 10 тысяч рублей, ведь данный смс-код, наоборот, подтверждает списание средств с карты.

Уважаемые якутяне! Полицейские в очередной раз напоминают о правилах защиты от мошенничества:

— не переходите по подозрительным ссылкам и ни под каким предлогом не сообщайте посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях;

— при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом;

— не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.