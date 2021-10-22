Три ценных подарка от Штырова

Второй президент Якутии Вячеслав Штыров постоянно держит связь со своей малой родиной — Томпонским районом. Он — давний друг Томпонской центральной модельной библиотеки, в конце этого лета Вячеслав Анатольевич прислал землякам раритетные книги:

первую часть 12-го тома книги «Живописная Россия. Отечество наше». Издание Товарищества М.О. Вольфа называется «Восточные окраины России. Восточная Сибирь». Книга выпущена в 1895 году и является библиографической редкостью;

книгу Вацлава Серошевского «Якуты (Опыт этнографического исследования)», первый том. Издание 1896 года Императорского Русского Географического Общества очень хорошо сохранилось;

третья книга — «Природа и человек на Крайнем Севере» Георга Гартвига. Раритет издан в 1897 году в Санкт-Петербурге. Перевод П.А. Федорова.