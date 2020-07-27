Три человека утонули в Якутии
Неспокойные выходные выдались у водолазов -спасателей водолазного ПСП службы спасения Якутии, несоблюдение элементарных правил возле водоемов привело к гибели трех человек, и все они — мужчины в самом рассвете сил. Река Лена ее притоки, сильное отбойное течение в 2х случаях и озеро в районе СНТ «Айхал» вблизи Якутска.
Большая компания мужчин недалеко от с. Техтюр решила сделать массовый заплыв и не рассчитали силы, отбойное течение подхватило и их начало уносить, четыре человека вовремя сообразили и рванули к берегу, двоих унесло, 21-летний мужчина так и не смог спастись.
Остров Хатыстыр, компания, отдых у воды. Один пошел купаться, попал в яму, его подхватило течение. В итоге — трагедия.
СНТ «Айхал», опять мужская компания. С их слов они отдыхали на берегу, на противоположной стороне озера шириной метров 70-80 метров купался ребенок на надувном кругу, кому-то показалось что он зовет на помощь и тонет, молодой человек поплыл спасать, не рассчитал силы до берега не доплыл 15 метров. С ребенком все в порядке.
«Водолазы-спасатели в эти жаркие дни работают на износ слишком много трагедий, мы постоянно предупреждаем жителей и гостей республики соблюдайте правила по безопасности у водных объектов, не купайтесь в незнакомых местах, ни в коем случае не употребляйте алкоголь, смотрите за детьми.
Во всех трех случаях водолазы-спасатели обнаружили утонувших людей, но каких сил это стоило, с начала года на водоемах Якутии утонуло 41 человек, это страшная цифра надо бережней относится к своей и чужим жизням» — подытожил Василий ТАРСКИЙ, врио начальника ГБУ»Служба спасения РС (Я)».
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