Три бойца из Якутии представят Россию на предстоящем чемпионате мира по кикбоксингу

Сформирован состав сборной России по кикбоксингу для участия в чемпионате мира. В команду вошли три представителя Якутии, об этом сообщил старший тренер республиканской сборной Андрей Алексеев – передает ЯСИА.

Чемпионат мира по кикбоксингу стартует уже 16 октября в Италии. На протяжении недели бойцы будут оспаривать звания сильнейших в мире кикбоксеров. Сборная России уже завершает подготовительные сборы в городе Алексине и оттуда же отправится в Италию.

Состав сборной страны уже сформирован. Честь страны будут отстаивать и три якутских бойца. Напомним, что отбор проходил в том числе и через чемпионат России в разделе К-1, который принял Якутск в апреле этого года. Тогда звание чемпиона в категории до 57 кг завоевал Тимофей Сивцев, однако, лидером сборной считался Вадим Колтовской, который проходил восстановительные процедуры, он пропустил старт, решение было согласовано с тренерским штабом. Кто будет представлять сборную в этом весе решили во время сборов, и пришли к тому, что на чемпионат мира поедет Вадим Колтовской.

Еще один действующий чемпион России Петр Васильев из Якутии бесспорно представит страну на крупном старте в весовой категории до 51 кг. На чемпионате России в разделе К-1 в Якутске бронзовую медаль завоевал и Михаил Иванов, а спустя месяц он выиграл звание чемпиона страны и в разделе лоу-кик, поэтому представит Россию на чемпионате мира в лоу-кик.

Отметим, что такое событие, когда сборную России представят три якутянина, произошло впервые спустя многие годы. Якутский кикбоксинг переживал такой подъем лишь в 90-е годы.