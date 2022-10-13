Трезвому якутянину не понравилась история приятелей

В дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району Якутии обратился местный житель с сообщением о краже денег и банковской карты из салона автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое молодых людей, причастных к угону и краже – ранее судимый 24-летний и его 18-летний подельник.

Выяснилось, что злоумышленники на улице распивали спиртное, после чего решили добраться до места работы друга. В поисках транспортного средства, злоумышленники начали дергать двери припаркованных во дворах автомашин. После неудачной попытки завести один открытый автомобиль, отправились к следующему двору, где нашли другой автомобиль с незаблокированными дверями и ключами внутри, завели его и уехали.

В салоне автомобиля злоумышленники обнаружили наличные с банковской картой, приобрели на них алкоголь. По пути съехали в кювет и повредили передний бампер. Добравшись до товарища, рассказали ему о своих «приключениях». Трезвому приятелю история не понравилась, и он убедил их возвратить чужое авто на место. Вернувшись на автомобиле обратно к месту парковки, злоумышленники попытались скрыть свои отпечатки пальцев, протерев рукавами приборную панель, дверные ручки и руль.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».