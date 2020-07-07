Тревожный симптом кризиса в экономике: в Якутске пропала реклама

Реклама является двигателем торговли. В Якутске раньше повсюду были рекламные баннеры, и реклама была везде.

Фактически, весь центр Якутска раньше был одной сплошной витриной хорошей жизни, но из-за пандемии коронавируса все поменялось.

После дня голосования 1 июля, наружная реклама пропала практически полностью с лиц Якутска (сохранилась разве что, реклама ломбардов).

Остались только пустые баннеры, которые словно бьют в набат, что у бизнеса в Якутске дела обстоят очень и очень плохо.

Пропажа наружной рекламы является крайне тревожным симптомом кризиса в экономике Якутска.

Ведь, сначала пропадает с улиц реклама, потом происходит закрытие магазинов, а затем рост безработицы.

Реклама пропала с окраин Якутска:

Реклама пропала с центра Якутска: