31.05.2020
23:28
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Коронавирус

Тревожные новости мэра Якутска

Сегодня в соцсетях глава Якутска Сардана Авксентьева поделилась следующими новостями:

«На сегодня количество заболевших в Хатассах 51 человек. Сейчас обсуждаем предложения с санитарными врачами и активом села. Завтра примем решения. Очень тревожная ситуация».

Фото: SAKHALIFE.RU
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