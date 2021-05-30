Тревожная ситуация в трех районах Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Намского, Верхоянского, Среднеколымского и Томпонского районов действуют 13 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 2632,5 га. За сутки ликвидировано 2 природных пожара на площади 16 гектар.

На тушение лесных пожаров привлекалось 276 человек и 33 единицы техники специализированных подразделений лесоохраны и местного населения. За сутки было задействовано 14 патрульно-контрольных групп, в количестве 57 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протокола об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 291 человек.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 7 проб атмосферного воздуха на территории 3 районов, по результатам которых ПДК не превышено.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 3 очага, площадь пожаров увеличилась на 1937,4 гектар, за счет обнаружения новых пожаров и увеличения площадей вновь обнаруженных пожаров. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского районов, где действуют 4 крупных природных пожара на площади 2 446 гектар», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).