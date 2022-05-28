Третья нитка газопровода Кысыл-Сыр- Мастах будет построена!

Одним из главных достижений республики, которую лично решил Ил Дархан Айсен Сергеевич Николаев, является начало строительство крупного газового объекта – завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84 км», сообщает тгк АО «Сахатранснефтегаз» Глава Якутии Айсен Николаев @aisen_nikolaev добился включения в федеральный бюджет средств на строительство завершающих 84 километров. Это большая стройка, начатая в 1999 году и прервавшаяся на десятилетия. Завершение объекта и ввод в эксплуатацию третьей нитки даст ощутимый импульс для безопасного, безаварийного и надежного газоснабжения якутян и предприятий республики.

Источник: тгк АО "Сахатранснефтегаз"

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