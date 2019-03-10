Третий день объезда: санитарная обстановка в Якутске стабильна

В третий день выездного осмотра города Якутска отмечаются небольшие замечания, но в целом санитарная обстановка сохраняется стабильная.

В этот раз заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов совместно с городскими властями, контролирующими органами и региональным оператором по обращению с ТКО в Центральной зоне начал осмотр с Губинского округа. В частности, группа побывала во дворах в 203-202 микрорайоне, по улице Хабарова, Губина.

Затем группа осмотрела дворы по адресу улица Бестужева-Марлинского, 22/1 и 22/2, Богдана Чижика, 20. Ранее по данным адресам отмечалась системная проблема по причине недостаточного количества контейнеров. Дело в том, что в данных дворах установлено всего два мусорных бака на два-три многоквартирных дома. Из-за чего происходило переполнение баков, при том что мусор вывозится ежедневно. Похожая ситуация наблюдается в жилфонде на обслуживании УК «Арсенал». Так, во дворах по улице Дзержинского, 57, 59 и Дзержинского, 47, 49 отмечены переполненность баков. Мусор, несомненно, вывезут. Кроме того, ООО «Якутскэкосети» принял решение установить дополнительные контейнеры, где возникает подобная ситуация. В первую очередь, будут охвачены дома УК «Арсенал».

У административного здания по адресу улица Федора Попова, 6 выявлена захламленность контейнерной площадки и переполненность баков. Все отходообразователи обязаны заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Как выяснилось, у юридического лица отсутствует договор с ООО «Якутскэкосети» на вывоз мусора, что является нарушением федерального законодательства. В свою очередь представители Управления Роспотребнадзора по РС (Я) отметили данный адрес для дальнейшего реагирования.

Далее рабочая группа промониторила вывоз мусора в районе ГРЭС – улицы 50 лет Советской Армии, 25/2,25/4, Рихарда Зорге, 1, 3, 5, Бабушкина, 12/3, Речников, Челюскина 2/1.

Также группа побывала на полигоне для складирования убранного снега по улице 50 лет Советской Армии. По данным МКУ «Службы эксплуатации городского хозяйства» в период с 8 по 9 марта вывезено более 8 000 м3 снега. Всего с 15 октября 2018 года по 9 марта 2019 года вывезено 24 0000 м3 снега. Всего на уборку снега в Якутске привлечено 90 единиц техники «Якутдорстроя».

Завершился осмотр в дворовых территориях по улицам Очиченко, Труда, Севастопольская и Мординова.

«Мусорного коллапса в городе нет, мусор убирают. Местами, конечно, есть заполненность баков, но при этом мы тут же встречали курсирующие мусоровозы», — отметил Виктор Романов, резюмируя итоги экорейда.

Отметим, что в случае возникновения проблемных вопросов по вывозу мусора, можете направлять свои обращения с указанием адресов на электронную почту tko@sakha.gov.ru или в сообщениях в Instagram Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) — @gkhyakutia.

А также напомним, что работает «горячая линия» по вопросам реформы обращения с ТКО – 506-865 (в будние дни с 9.00 – 18.00, вне графика – голосовая почта).