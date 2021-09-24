Третий якутянин подписал контракт с КХЛ

Воспитанник якутской школы хоккея, 19-летний Дмитрий Шатайло из Якутска накануне старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги подписал контракт с командой «Северсталь» из Череповец. Теперь наш парень будет выступать в КХЛ, сообщает Sportyakutia.ru.

Дмитрий Шатайло играет на позиции вратаря. Он является воспитанником хоккейной школы «Эллэй Боотур», занимался под руководством тренеров Владимира Хисамутдинова и Леонида Бирюкова. Несколько лет назад он перебрался в Москву, где окончил школу московского «Спартака». В прошлом сезоне несколько игр провел в составе подмосковной команды «Атлант».

Отметим, что в команде «Северсталь» три вратаря. Дмитрий Шатайло на данный момент считается вторым вратарем команды, основным в клубе является Дмитрий Шугаев.

Всего же в КХЛ из якутских воспитанников выступают на данный момент три хоккеиста. Андрей Кузьменко блистает в питерском СКА и не раз вызывался в сборную Россию (провел 14 игр). Также можно выделить и Артема Подшендялова, играющего за «Торпедо» из Нижнего Новгорода (дивизион Боброва).