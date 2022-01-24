Третий этап межведомственной акции «Безопасный лед»

На водных объектах республики стартовал третий этап масштабной межведомственной акции «Безопасный лед». В период с 24 по 30 января подразделения МЧС по Республике Саха (Якутия) совместно с представителями органов местного самоуправления, пожарно-спасательных формирований, общественных организаций, средств массовой информации и при содействии органов правопорядка усилят профилактическую работу среди населения по правилам безопасного пребывания на льду водных объектов.

Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах, выявление нарушений и проведение профилактики в данном направлении.

Патрульными и профилактическими межведомственными группами проводятся индивидуальные беседы, лекции, онлайн — мероприятия по теме «Безопасное поведение на льду».

Повышенное внимание специалисты уделяют ледовым переправам. Выезд на лед на автотранспорте опасен всегда, даже суровой зимой. Выезд на лед возможен только по специально оборудованным переправам. С этой целью проводятся совместные рейды патрульных групп в местах несанкционированного выезда автотранспорта на лед. В случаях, когда предусмотрено законное воздействие на нарушителей, составляются административные протоколы.

Большое внимание инспекторы уделяют профилактике безопасности детей. Целью занятий является формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности.

В учебных заведениях профилактические группы объясняют ребятам, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему, сотрудники МЧС показывают ребятишкам, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо строго выполнять требования всех информационных знаков. Не допускайте нагрузку, превышающую допустимую грузоподъемность.

Уважаемые жители и гости республики! Во избежание провалов людей и автотранспорта под лед пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами!

ГИМС напоминает родителям о необходимости контроля за детьми! Не оставляйте детей без присмотра взрослых, не отпускайте одних на водоемы, объясняйте и рассказывайте о той опасности, которую таит в себе лед, что выход на лед может оказаться опасным для жизни.

Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к беде.