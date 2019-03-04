Третьеклассники из Якутии запустили собственный мультипликационный проект

Третьеклассники — участники кружка «Мы – мультипликаторы» решили сделать серию мультфильмов по мотивам северных сказок с озвучиванием на русском и языках коренных народов Якутии. Их проект так и называется «Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов».

В настоящее время выпущен первый из серии мультфильм по сказке «Медведь и Бурундук» на эвенском языке с субтитрами на русском. Текст перевела и озвучила Антонина Афанасьевна Винокурова, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Северная филология» института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

27 февраля ребята успешно защитили проект на НПК в рамках I Международного молодежного форума «Полюс холода объединяет молодежь», став лауреатами I степени.

В течение 2019 года широкой аудитории школьниками будут представлены еще шесть мультфильмов — на эвенкийском, долганском, юкагирском, чукотском, якутском и русском языках.