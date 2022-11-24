Третье золото первенства РФ по дзюдо у якутской сборной!

Полина Иудина из Нюрбинского улуса завоевала золотую медаль первенства России среди дзюдоисток до 21 года. В финале она одержала чистую победу над чемпионкой Европы по самбо, сообщает ЯСИА.

Воспитанница Нюрбинской ДЮСШ Полина Иудина выступила в весовой категории до 78 кг в заключительный день первенства России в Красноярске. Она сумела победить в первом круге Алису Исакову из Краснодара, затем москвичку Софью Святскую.

В полуфинале якутянка сумела выиграть схватку у ещё одной представительницы столицы страны Екатерины Парфеновой. Напряжённо прошла финальная встреча, где Полине Иудиной противостояла чемпионка Европы по борьбе самбо Инсанат Заирбекова, представляющая Москву. Соперница проводила приём, но якутская дзюдоистка отразила его, и тут же Заирбекова приземлилась на татами головой, что означало победу для нюрбинской дзюдоистки.

Полина Иудина завоевала золотую медаль юниорского первенства России. Первым тренером спортсменки является Эдуард Соловьев.

Напомним, что ранее первое место на этом же соревновании заняла якутянка Карина Ефимова из Якутска (52 кг), а Сайыына Петрова из Намского улуса (44 кг) стала обладательницей бронзы. Все три спортсменки сборной Якутии под руководством главного тренера Дамдиндоржа Гомбодорж удостоились наград.