Треть чиновников Якутии будет сокращена

Административный штат республики сократится на треть до 2022 года, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире.

«Решение приняли в 2018 году. В течение 2019 года были сокращены 174 государственных гражданских служащих республики. Также в рамках повышения эффективности государственного управления в течение 2020-2022 годов сократим еще 30% госслужащих. Сейчас сократили 129 человек – службы, которые могут работать, не имея такого статуса», – рассказал он. Руководитель региона уточнил, что в следующем году оптимизация будет направлена на снижение неэффективных процессов.

Так, проведенный в 2019 году эксперимент показал, что около 30-35% процессов в ряде министерств являются неэффективными. «Работа проводится в шести министерствах и ведомствах республики, в администрациях главы и правительства, со след года распространится на все правительство. Наша главная задача – повысить эффективность госуправления, чтобы повысить качество жизни якутян», – уточнил глава региона. По предварительным подсчетам, в результате оптимизации бюджет республики будет экономить порядка 800 миллионов рублей в год.

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