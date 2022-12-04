Трескучие морозы не отпускают Якутию

Для кормления белок в парк, сквер или лес можно взять: грецкие орехи в скорлупе, тыквенные нежареные семечки, фундук в скорлупе, яблоки свежие или сушеные, плоды шиповника, банан, морковку, можно сушеную, грушу свежую либо сушеную, кедровые орешки в скорлупе, сухофрукты (курага, урюк, изюм, инжир, чернослив и другие).

Снег, метель на северо-западе, западе, юго-западе, порывы западного ветра 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Без осадков на востоке и по Индигирке – Колыме. На остальной территории небольшой снег. Морозные туманы в населённых пунктах на востоке и местами в центральных районах. Температура ночью -35-40°, на востоке, северо-востоке –43-48°, в Оймяконье до -52°, на западе -17-22°, на юге и севере -27-32°, температура днем -27-32°, на востоке, северо-востоке -39-44°, °в Оймяконье -44-49°, на западе -13-18°, на юге -19-24°.

В Якутске небольшой снег, ночью туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью -38-40°, днем -33-35°.