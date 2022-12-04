04.12.2022
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Погода
Трескучие морозы не отпускают Якутию
Снег, метель на северо-западе, западе, юго-западе, порывы западного ветра 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Без осадков на востоке и по Индигирке – Колыме. На остальной территории небольшой снег. Морозные туманы в населённых пунктах на востоке и местами в центральных районах. Температура ночью -35-40°, на востоке, северо-востоке –43-48°, в Оймяконье до -52°, на западе -17-22°, на юге и севере -27-32°, температура днем -27-32°, на востоке, северо-востоке -39-44°, °в Оймяконье -44-49°, на западе -13-18°, на юге -19-24°.
В Якутске небольшой снег, ночью туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью -38-40°, днем -33-35°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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