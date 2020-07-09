Трещина в жилом доме Якутска: прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура Якутска провела проверку по данным об аварийном состоянии многоквартирного жилого дома по ул. Автодорожная, д. 8/4 г. Якутска.

Установлено, что в 20 числах июня текущего года на стене многоквартирного дома образовалась массивная трещина, проходящая от основания дома до его крыши, создающая угрозу обрушения здания.

Согласно материалам проверки прокуратуры образование трещины стало возможным в результате увлажненности грунта в основаниях свай многоквартирного дома. Причиной явилось систематическое затопление подполья многоквартирного дома сточными водами из системы канализации, при этом управляющей компанией «Ирмакс» при наличии оснований меры по надлежащему содержанию и ремонту помещений и оборудования не приняты.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.