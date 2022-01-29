Тренировка десанта МЧС из вертолета в Кильдямцах

Спасатели и авиаторы МЧС России провели тренировку по беспарашютному десантированию с вертолета на высоте 20 – 30 метров. Тренировка прошла близ г. Якутск в местности Кильдямцы. Согласно замыслу тренировки, сотрудники чрезвычайного ведомства отработали спуски на ограниченную площадку в дневное и ночное время. В мероприятии был задействован борт Ми-8 Якутского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

За день до практических тренировок, спасатели прошли теоретический тест на знание требований безопасности при проведении спусков, только после сдачи зачетов спасатели получили допуск к практической части. Вначале тренировки руководитель проверяет снаряжение спасателей и спусковые устройства, после чего начинается спуск.

Перед выходом спасателя из вертолета, выпускающий повторно проверяет закрепление спускового устройства к веревке, и после разрешения командира воздушного судна дает команду на спуск. Во время десантирования выпускающий контролирует спуск спасателя, постоянно поддерживая с ним визуальный контакт, а также связь с пилотами для корректировки воздушного судна в воздухе. Как правило, первым выходит наиболее опытный десантник, который в дальнейшем выполняет роль страхующего.

«По результатам тренировки действия личного состава оцениваю на оценку «хорошо». Стоит отметить, что в процессе выявляются все недочеты на которые стоит обратить внимание. Для этого мы и проводим подобные мероприятия. Нередко спасателям приходится высаживаться в труднодоступные районы для проведения поисково-спасательных работ, в рамках учений было проведено 11 подъемов воздушного судна при которых спасателями совершено 153 спуска», – рассказал Роман Лысенко, спасатель 1-го класса парашютно-десантного подразделения Якутского поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России.