Тренеру Петру Юмшанову – 50 лет

15 октября исполнилось 50 лет одному из лучших борцов республики, первому из Якутии заслуженному мастеру спорта России, ныне – старшему тренеру молодежной сборной страны Петру Юмшанову.

Петр Петрович родился 15 октября 1970 г. в с. Намцы Намского района.

В 18 лет выполнил норму мастера спорта СССР по вольной борьбе, в 22 года – мастера спорта международного класса. В 1998 г. первым из якутских борцов стал заслуженным мастером спорта России.

В 1993 г. окончил Якутское среднее специальное училище олимпийского резерва по специальности «физическая культура», в 2009 г. прошел профессиональную переподготовку в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова по специальности «физическая культура и спорт», в 2004 г. окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с квалификацией «экономист».

Бронзовый призер чемпионата мира (Турция, Стамбул, 1994). Обладатель Кубка мира в командном (Москва, 1992) и в личном (США, Чаттануга, 1993) зачетах. Победитель (1993) и бронзовый призер (1996) международного турнира памяти Ивана Ярыгина (Красноярск). Двукратный чемпион России (Санкт-Петербург, 1992; Пермь, 1995), трехкратный бронзовый призер чемпионатов страны (Москва, 1993; Санкт-Петербург, 1994; Тула, 1996).

Старший тренер молодежной сборной России федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Министерства спорта Российской Федерации. Вице-президент Федерации борьбы хапсагай РС(Я).

Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия). Почетный гражданин Намского района.

Депутат Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) 4 и 5 созывов. Член фракции политической партии «Справедливая Россия».

Петра Юмшанова я знаю уже много лет по его борцовским выступлениям, а близко познакомились мы в канун проведения IV Международных спортивных игр «Дети Азия» в 2008 году. С тех пор дружим, несмотря на разницу в возрасте прекрасно понимаем друг друга и общаемся практически ежедневно. Мне кажется, что многие его не воспринимают таким, какой он на самом деле.

Петр Петрович – вдумчивый специалист, прекрасный аналитик, требовательный наставник, дальновидный политик, в некоторой степени и дипломат. Он вхож во многие высокие кабинеты, его отлично знают и уважают не только в Федерации спортивной борьбы России, но и в Олимпийском комитете страны, в Объединенном мире борьбы (UWW). Я не понаслышке могут утверждать это, так как сам неоднократно был свидетелем того, как уважительно относятся к нему многие именитые спортсмены-олимпионики, руководители национальных федераций борьбы, как с любовью и истинной радостью приветствует его при встречах сам президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.

Петр Юмшанов – рабочий тренер, он постоянно на ковре, растет в научно-методическом и творческом плане. Начиная с 2010-х годов, он систематически участвует в семинарах Международной федерации борьбы, входит в число сертифицированных тренеров UWW. Не зря уже много лет он трудится в Центре спортивной подготовки России, где ответчает за молодежный состав борцовской дружины страны, готовя смену прославленным мастерам Советского Союза и новой России, которая в последние годы признается лучшей в Европе и мире.

Мы можем с гордостью говорить, что на мировых чемпионатах и грядущих Олимпийских играх будут бороться именно те ребята, которых готовили к победным схваткам Петр Юмшанов и его товарищи. Высоко оценивая его тренерский дар, Н.Лалович доверил П.Юмшанову подготовку сборной Африки к международным стартам.

В марокканском городе Эль-Джадида с помощью местной федерации борьбы был организован соответствующий центр, в котором якутский тренер проработал более полугода, и его воспитанники приняли участие в чемпионатах Африки и мира, продемонстрировав определенный прогресс. Не секрет, что Петр Петрович помогает в становлении нашим молодым борцам, попавшим в сборную страны, курирует их, оказывает содействие в устройстве талантливых ребят в борцовские школы России, смене спортивного гражданства перспективным атлетам, он также постоянно помогает делом и словом молодым тренерам республики.

Петр Петрович также был одним из основателей федерации борьбы хапсагай в республике, со своим другом Николаем Румянцевым много сделал для ее возрождения, становления и обретения на родине фантастической популярности. Именно благодаря нашему земляку якутские борцы-хапсагаисты с 2013 года весьма успешно представляют Россию на чемпионатах мира по пляжной борьбе.

Петр Юмшанов не только спортсмен и тренер, прежде всего – он организатор и менеджер. Простые обыватели не знают, что он причастен к решению многих серьезных вопросов в спортивной сфере. Это и организация чемпионатов России по вольной борьбе последних лет, придание международного статуса турниру памяти Дмитрия Коркина и приглашение на него участников из разных стран, проведение Всероссийского турнира памяти своего старшего товарища, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Со времен введения антидопинговых санкций Петр Петрович вплотную занимается проблемами участия якутских спортсменов в Олимпийских играх, сотрудничая в этом с ведущими спортивными юристами страны. Об этом знают только посвященные. При проведении IV МСИ «Дети Азии» в 2008 г. Петр Юмшанов организовал первое масштабное освещение на весь мир наших Игр в телевизионном формате, пригласив для этого телекомпанию ТВЦ.

Депутатство в республиканском парламенте требует от народного слуги постоянного присутствия в регионе. Несмотря на то, что Петр Петрович трудится на своем основном месте работы в Москве и даже за рубежом, он не теряет постоянной связи с родным Намским улусом. Начиная со времени вступления Намцев в борьбу за честь проведения VI Спортивных игр народов республики, Юмшанов пролоббировал немало проектов своей малой родины. Он принимает самое активное участие в продвижении и реализации строительства и ремонта дорог, систем газоснабжения и энергообеспечения. А в своей родной спортивной отрасли им сделано немало – открыта ДЮСШ борьбы его имени, в то время, как почти во всех улусах отсутствуют организованные формы летнего отдыха детей, в долине Энсиэли действуют спортивные лагеря, в наслегах улуса трудятся 28 (!!!) инструкторов по спорту (чего нет нигде более).

Юмшанов – автор многих новаций. Не все знают, что он стоял у истоков создания известной в мире детского спорта и борьбы ДЮСШ-3 г.Якутска, которая ныне носит имя выдающегося тренера Валерия Керемясова.

Также он в 2002 г. совместно с безвременно ушедшим из жизни старшим товарищем и другом А.А.Игнатьевым открыли первый в республике спортивный клуб «Албан» при средней школе № 2 г.Якутска, где Александр Афанасьевич работал учителем физкультуры. Этот клуб действует и по сей день. Петр Юмшанов также открыл борцовский зал в столичной средней школе № 33, обеспечив его спортивным инвентарем и экипировкой. Уже ряд лет он пропагандирует идею модернизации школьной программы «Спортивная борьба как третий час урока физической культуры в школе», которая была впоследствии преобразована во всероссийский проект «Борьба – в школу». К сожалению, он не поддержан в нашей республике, хотя именно первый президент Якутии М.Е.Николаев был автором введения дополнительного часа урока физкультуры в школьные программы.

Также Петр Петрович был инициатором приглашения к нам известных спортивных персон – олимпийских чемпионок по гимнастике Алины Кабаевой, Ляйсан Утяшевой и Ирины Чащиной, первого тренера президента В.В.Путина по дзюдо Анатолия Рахлина и других, приезд которых способствовал развитию этих видов в республике.

Мне импонируют человеческие качества Петра. Он с благодарностью и признательностью вспоминает своих наставников в борьбе – Семена Алексеева, Бориса Егорова, Александра Игнатьева, Будимира Яковлева и, конечно же, своего старшего друга и самого близкого человека, с которого он берет пример – Романа Михайловича Дмитриева. Петр всегда готов прийти на помощь друзьям. Он единственный из спортивных функционеров республики, который периодически встречается в неформальной обстановке с журналистами и рассказывает о последних новостях из мира спорта, знакомит со многими неизвестными широкой публике подробностями перипетий последнего времени. Благодаря его коммуникабельности и доброжелательности очень многие знают нашего земляка, уважают и всегда готовы оказать ему содействие.

Петр Петрович – отличный семьянин. Его любимая жена Анна родом из Сунтарского улуса, и мы гордимся своим зятем, уважаем его. У любящих супругов две дочери – Вера и Света, которые уже получили образование и сегодня трудятся в одном Якутске.