Тренер сборной РФ по биатлону — об аномальной якутской зиме

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский вместе со своей группой провели сборы в Алдане в Якутии. Его рассказ о якутской зиме, самих сборах, о том, как биатлонисты соревнуются с лыжниками, публикует Спорт Якутии с ссылкой на пресс-службу СБР.

— Как погода в Якутии?

— Судя по тому, какая жара для этого времени года сейчас стоит в Сибири, нам ещё сильно повезло. Если в прошлом году на сборе в Алдане температура опускалась ниже 20 градусов, то сейчас в самый холодный день было всего -9. В основном температура колебалась от -4 до +4. В один из дней снег сильно подтаял, сотрудникам лыжно-биатлонного центра пришлось приложить много усилий, чтобы поддерживать трассу в рабочем состоянии. Но это не сказалось на работе, мы всё время могли тренироваться на «пятёрке». А через несколько дней после этого пошёл хороший снег, засыпало вообще все круги. Вот только потом из-за оттепели некоторые участки покрылись льдом. С одной стороны, это хорошо, потому что трасса стала быстрой, с другой стороны, на спусках и виражах приходилось осторожничать – проступал лед, инвентарь жалко.

— В Алдане вы пересеклись с лыжниками группы Олега Перевозчикова, и даже провели в четверг совместную контрольную гонку. Можете прокомментировать её итоги?

— Мы на этой тренировке решали свои технико-тактические задачи, определяли уровень функционального состояния. Если исходить только из этой контрольной гонки, в уровне лыжной подготовки по сравнению с прошлым годом мы сделали шаг вперёд, стали немного лучше. Насколько лучше – пока говорить рано. Температура стояла от 0 до +1. Длина дистанции получилась практически 12,9 км. Для меня самым важным было посмотреть на уровень подготовки спортсменов, и я его увидел.

Ещё на 1 ноября у нас запланирована уже чисто биатлонная контрольная тренировка. Наверное, обойдёмся без лыжников, у нас оружия на всех не хватит (смеётся). На самом деле, они уже закончат сбор и уедут, не успеем мы с ними посоревноваться в биатлоне.