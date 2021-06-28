Тренер Сарданы Трофимовой: прогноз, конечно, не очень радостный

Тренер пятикратной чемпионки РФ по марафону Сарданы ТРОФИМОВОЙ Татьяна ЖИРКОВА сообщила телеканалу «Якутия 24», что окончательный список сборной страны по легкой атлетике на участие в Олимпийских Играх в Токио должен выйти сегодня, 28 июня.

«Вышел предварительный список, окончательное решение должны принять сегодня. Пока окончательного решения нету, прогноз, конечно, не очень радостный. У спортсменов, которые претендуют на десятку почти одинаковые критерии и они состоят в международном пуле. Самый главный критерий здесь — это уровень в мировом рейтинге. На сегодня, у Сарданы не такой высокий рейтинг», — сказала она.

Ранее в ряде российских СМИ сообщалось, что в состав олимпийской сборной по легкой атлетике могут войти Илья ИВАНЮК, Михаил АКИМЕНКО и Мария ЛАСИЦКЕНЕ (прыжки в высоту), Анжелика СИДОРОВА (прыжки с шестом), Дарья КЛИШИНА (прыжки в длину), Сергей ШУБЕНКОВ (бег на 110 метров с барьерами), Илья ШКУРЕНЕВ (десятиборье), Василий МИЗИНОВ и Эльвира ХАСАНОВА (спортивная ходьба), а также Валерий ПРОНКИН (метание молота).

Позднее Всероссийская федерация легкой атлетики подтвердила данную информацию.