Тренер из Якутии развивает борьбу в Африке

В Марокко проходит учебно-тренировочный сбор с привлечением атлетов из 14-ти стран мира.

В Марокко должен был состояться континентальный лицензионный турнир на Олимпиаду в Токио с участием борцов Африки и Океании, но он был перенесен на определенный срок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Однако за месяц в Марокко начали съезжаться борцы разных стран на сбор, который проводит тренер-консультант UWW по вольной борьбе в Африке Пётр ЮМШАНОВ, который рассказал корреспонденту WRESTRUS.RU, что несмотря на отмену соревнований, работа не пройдет зря.

«К сожалению, правительство Марокко совместно с UWW приняло решение отложить на неопределенный срок континентальный лицензионный турнир Африки и Океании, но тем не менее, у нас до этого начался сбор с привлечением более чем 10-ти стран мира, — отметил Петр Юмшанов. — У нас здесь не только африканцы, есть представители и европейских стран, в частности, Сербии. Кроме сербов и марокканцев, у нас тренируются борцы из Бенина, Сенегала, Камеруна, Гвинеи Бисау, Мадагаскара, Новой Зеландии, Австралии, Палавии, Гвинеи, Демократической республики Конго, Бурундии. Все эти борцы приехали на сбор для подготовки к лицензионному турниру, но вся наша работа не пройдет зря, ребята многому научились за это время. Мы занимаемся двумя группами, по стилям, всего у нас около 50 борцов. Традиций здесь нет, логистика сложная, но уже сегодня у борцов Африки есть уникальные возможности всему научиться, появляется опыт. Представьте, многие борцы даже не знали как пользоваться тейпами. Кроме этого проведена и большая образовательная работа — семинары, теоретические занятия, инструктаж по антидопингу и спортивной медицине. Конечно, вряд ли африканцы будут на пьедестале Игр в Токио, но в Париже в 2024 медали будут точно», — отметил Петр Юмшанов.

Известно, что вместе с якутским специалистом в Марокко с начала этого года находятся и два воспитанника якутской школы борьбы Константин КАПРЫНОВ и Константин ВЛАСОВ. Оба спортсмена одновременно делятся своим опытом с борцами из Африки, а также проводят интенсивные тренировки для повышения своего мастерства.