Тренды рынка труда в 2023 году: мнение эксперта

В Якутии сохранится высокий спрос на кадры для добывающих предприятий, топливно-энергетического комплекса, перерабатывающего производства, строительства и логистики. О трендах рынка труда в 2023 году изданию «SAKHALIFE.RU» рассказал директор по развитию платформы Авито Работа Дмитрий Пучков.

Кто востребован на рынке труда

Осенью 2022 года на региональном рынке труда, как и по всей стране, наблюдалось традиционное сезонное оживление, а к концу года он уже показывал стабильную активность. Количество предложений трудоустройства для жителей Якутии на платформе Авито Работа в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом на 67%. А интерес соискателей к размещённым вакансиям вырос на 34%. Эти тенденции схожи с общероссийскими показателями. Так, число вакансий в России год к году увеличилось на 69%, соискательская активность — на 28%.

По 10% вакансий, опубликованных на платформе якутскими работодателями, относятся к группам профессий «Производство, сырьё, сельское хозяйство» и «Транспорт, логистика». Немного отстаёт от них строительная отрасль, на которую приходится 9% от числа всех объявлений о найме. А лидером по востребованности персонала стала сфера продаж с 16% вакансий. Мы ожидаем, что в ближайший год эта ситуация существенно не изменится.

Высокая востребованность рабочих и инженерно-технических кадров для промышленности сохраняется уже не один год. Дополнительным стимулом для этого стало внедрение проектов импортозамещения и перенастройка ряда производственных процессов. При этом в профессиональных кадрах будут нуждаться не только крупные компании, например, по добыче и переработке сырья, но и представители малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность в сфере пищевой или лёгкой промышленности. Кадровый вопрос в регионе останется актуальным для предприятий ТЭК, сельского хозяйства, автодорожного строительства.

Продолжающийся рост сектора e-commerce будет поддерживать спрос на персонал для ритейлеров и сферы продаж в целом. Как одно из последствий пандемии сохранится нуждаемость в медицинских и социальных работниках. Будут востребованы и сотрудники логистики — как внутренней, так и международной. В общероссийских масштабах мы также ожидаем рост спроса на специалистов по связям с государствами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки в рамках расширения сотрудничества с этими странами.

Соискательские тренды

Мы полагаем, что у соискателей будут по-прежнему пользоваться популярностью частичная занятость и дистанционный или гибридный форматы работы. Подработка позволяет людям чувствовать себя увереннее в финансовом плане, и по данным проведённого нами опроса, 35% россиян планируют подрабатывать в 2023 году. Удалённый график, вошедший в жизнь многих из нас вместе с пандемией, тоже остаётся востребованным, так как даёт возможность соблюдать здоровый баланс между работой и семьёй, экономить время и деньги.

Людей всё чаще привлекает возможность обучения и повышения квалификации. По данным того же опроса, 23% респондентов намерены учиться в 2023 году. И, как мы выяснили в ходе другого исследования с онлайн-университетом Skypro, особо интересуют россиян курсы деловых коммуникаций, экономики, маркетинга, языков программирования, веб-разработки, развития менеджерских компетенций. Но можно обучаться и непосредственно на рабочем месте, осваивать какие-то новые навыки и даже профессии. В вакансиях на платформе Авито Работа новичкам нередко предлагают оплачиваемую стажировку на производстве, в продажах, индустрии гостеприимства и других сферах.

Кроме того, популярностью среди соискателей, по нашим прогнозам, будут пользоваться вакансии в государственных учреждениях, на крупных предприятиях в стратегических отраслях экономики, в компаниях с государственным участием и т.п. Такое трудоустройство даёт уверенность в завтрашнем дне и дополнительное ощущение стабильности.

Мы также ожидаем, что в трудовую деятельность будут активнее вовлекаться представители разных социальных групп — молодёжь, женщины, старшее поколение. И мы готовы помочь любому соискателю подобрать рабочее место согласно своему опыту, образованию и требованиям к компании и предлагаем большой выбор вакансий. Сейчас жители Якутии могут выбирать среди 7000 вариантов. А по всей стране на Авито Работе представлено более 3,5 млн предложений трудоустройства. В помощь кандидатам мы проверяем работодателей по ИНН и ставим в их аккаунты отметку «Компания проверена», собираем отзывы сотрудников под бейджем «Есть мнения о работодателе».

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Об Авито Работе

Авито Работа — сервис №1 по подбору массового персонала для половины работодателей в России. Компания предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 20,5 млн человек ищут работу на Авито, и это люди самых разных профессий: от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты Авито облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов.