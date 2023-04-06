06.04.2023
21:22
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Спорт
Трейлер фильма «Хапсыһыы/Схватка» о первом чемпионе СССР из Якутии
Сегодня, в день рождения первого чемпиона СССР по вольной борьбе Вячеслава Карпова, на Youtube презентован официальный трейлер фильма драмы «Хапсыһыы/Схватка»
Фильм драма «Хапсыһыы/Схватка» основан на реальных событиях. Это картина о Вячеславе Карпове, который был великим спортсменом, первым чемпионом СССР из Якутии, учеником известного во всем мире тренера по вольной борьбе Дмитрия Петровича Коркина
Захватывающая история жизни талантливого человека, который после взлета в спортивной карьере, не смог удержать статус из-за роковых событий, сообщает тгк Спорт Якутии
Фильм снят компанией «Санаа синема» при поддержке Sinet Spark и IRON COLLECTION
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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