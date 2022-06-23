23.06.2022
19:17
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Спорт
Трехкратный чемпион мира Дмитрий Попов не сдержал слез…
Дмитрий Попов — трёхкратный чемпион мира! Спортсмен не сдержал слез, когда его объявили трехкратным чемпионом мира по мас-рестлингу.
В финале весовой категории до 105 кг якутский мадьыны встречался с лидером мирового рейтинга из Киргизии. Схватка была жаркой — сломали две палки. По итогам захватывающего поединка Попов одержал победу со счетом 2:1! тгк «Спорт Якутии»
Видео самой жаркой схватки чемпионата:
Фото: тгк «Спорт Якутии»
Источник: тгк «Спорт Якутии»
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