Трехкратный чемпион мира Дмитрий Попов не сдержал слез…

Дмитрий Попов — трёхкратный чемпион мира! Спортсмен не сдержал слез, когда его объявили трехкратным чемпионом мира по мас-рестлингу.

В финале весовой категории до 105 кг якутский мадьыны встречался с лидером мирового рейтинга из Киргизии. Схватка была жаркой — сломали две палки. По итогам захватывающего поединка Попов одержал победу со счетом 2:1! тгк «Спорт Якутии»

Видео самой жаркой схватки чемпионата: