15.06.2022
15:01
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Якутия
Трееш! Как выглядит дорога в Верхневилюйск за 3 дня до Ысыаха Олонхо?
Дорога в Верхневилюйск. Вилюйская трасса.
Надеемся что к Ысыаху Олонхо автодор озаботится отсыпкой, а до праздника осталось 3 дня — сообщает телеграм-канал A Y D A A N Today Z.
Фото: https://t.me/aydaaan
Источник: https://t.me/aydaaan
#Верхневилюйск#Верхневилюйский улус#республика саха (якутия)#Трееш! Как выглядит дорога в Верхневилюйск за 3 дня до Ысыаха Олонхо?#Ысыах Олонхо#Якутия
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