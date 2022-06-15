15.06.2022
15:01
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Якутия

Трееш! Как выглядит дорога в Верхневилюйск за 3 дня до Ысыаха Олонхо?

Дорога в Верхневилюйск. Вилюйская трасса.

Надеемся что к Ысыаху Олонхо автодор озаботится отсыпкой, а до праздника осталось 3 дня — сообщает телеграм-канал A Y D A A N Today Z.

Фото: https://t.me/aydaaan
Источник: https://t.me/aydaaan

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