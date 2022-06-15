Трееш! Как выглядит дорога в Верхневилюйск за 3 дня до Ысыаха Олонхо?

Надеемся что к Ысыаху Олонхо автодор озаботится отсыпкой, а до праздника осталось 3 дня — сообщает телеграм-канал A Y D A A N Today Z .

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