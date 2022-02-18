Требуются лесные пожарные!

«Якутлесресурс» планирует принять на работу 371 пожарных

Учреждением «Якутлесресурс» Минэкологии Якутии ведется работа по набору лесных пожарных в количестве 371 человек. Об этом сообщил руководитель ведомства Джулустан Хон.

«В настоящее время предварительное собеседование прошли 200 человек в районных филиалах учреждения. Филиалы активно взаимодействуют с Центрами занятости населения на местах. Ведется работа по подаче вакансий на портале «Работа в России», — проинформировал он.

Как отметил Джулустан Хон, в связи с эпидемиологической обстановкой, поликлиники районов не проводят медицинские осмотры, что является значительным препятствием для приема на работу новых сотрудников.