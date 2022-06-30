В Якутии набирают добровольцев для отправку в зону СВО. Оплата от 205 тысяч

Дорогие земляки!

Набираем добровольцев для создания добровольческого батальона для отправки в зону СВО.

Патриоты Отчизны, настало время встать на защиту интересов нашей страны с оружием в руках.

Мы помним наших земляков — легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других которые громили нацистов.

Республика Саха (Якутия), во все времена славилась своими Боотурами, Героями.

Настало время и для нынешнего поколения.

Встань на защиту Родины, запишись добровольцем!

Адрес штаба:

г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10,

кабинет 301

Контактные телефоны:

8(924)599-89-98

8(924)599-89-89

Кунду биир дойдулаахтарым!

Бу күҥҥэ биһиги дойдубутун көмүскүүргэ добровольческай этэрээт түмээһинэ саҕаланна.

Биһиги дойдубут уруккуттан даҕаны элбэх аатырбыт боотурдардаах этибит Федор Охлопков, Федор Попов, Иван Кульбертинов курдук уо.д.а. элбэх Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт биир дойдулаахтарбытын саныыбыт.

Сахабыт Сирэ урут уруккаттан киэҥник биллэр боотурдарынан, геройдарынан. Билигин биһиги аныгы ыччаттарга дойдубутун көмүскүүр олук күн үүнэн кэллэ.

Аҕа дойдубутун көмүскүүргэ добровольческай этэрээккэ кэлэн суруттар!

Штаб аадырыha:

г.Якутск, ул.Орджоникидзе 10, кабинет 301

Б/т.:

8(924)599-89-98

8(924)599-89-89

Добровольцы заключают контракт с Военной частью для выполнения задач в Спец. Военной Операции в составе вооруженных сил РФ, без статуса военнослужащего. Срок договора от 2 мес.

Выплаты:

1. Ежемес.оплата от МО — от 205 т.р.

2. Единовременная выплата(стимулир) от правит.РС-Я — 200т.р. эти деньги можно использовать по истечении срока контракта( от 2 мес)

Ранения:

МО до 3000000р

Смерть:

1. МО до 5000000р