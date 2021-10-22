Требую, чтоб прокуратура и Верховный суд проверили судью Прокопьеву – Эверстов

И сегодня, 22 октября не состоялось заседание мирового суда по делу Виктора ЛЕБЕДЕВА, так как судья, прокурор и потерпевшая сторона настаивают на присутствии подсудимого. Напомним, что вчера судья мирового участка №43 по г. Якутску Анна ПРОКОПЬЕВА вынесла решение о принудительном приведении подсудимого на заседание суда.

Сегодня утром судприставы прибыли в гастроэнторологическое отделение Якутской республиканской клинической больницы, где проходит лечение Виктор Лебедев. В медицинском учреждении они взяли письменные показания у лечащего врача и самого пациента. Как сообщил SakhaLife Михаил ЭВЕРСТОВ, тесть Виктора Лебедева, ему прописан постельный режим. С письменными показаниями судприставы отправились на заседание мирового суда. Ознакомившись с представленными документами, судья Анна Прокопьева перенесла заседание суда на понедельник, 25 октября.

Михаил Эверстов сообщил, что недавно прошла проверка прокуратуры по обоснованности медицинского заключения Виктору Лебедеву, которая полностью подтвердила правильность действий медперсонала. По его мнению, судья Прокопьева, зная о том, что Лебедев отсутствует по уважительной причине, а именно по болезни, нарушила нормы УПК РФ, потребовав принудительного привода. Как гласит ч. 6 ст. 113 УПК РФ, не подлежат приводу больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

— Через SakhaLife я обращаюсь к прокурору республики Максиму Николаевичу ПОПОВУ и председателю Верховного суда Якутии Любови Егоровне ЛЕТУЧИХ, чтоб они организовали проверку действий судьи Прокопьевой, которая неоднократно нарушает УПК РФ, в частности, статьи 113 (привод) и статьи 247 (Участие подсудимого), — заявил Михаил Эверстов.

Напомним, что 19 декабря исполнится два года с момента предполагаемого преступления, и тогда ответчик освобождается от ответственности за давностью события.

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