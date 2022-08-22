Требуем равного доступа к СМИ! Заявление участников встречи с депутатами-коммунистами

Мы – избиратели, граждане России, все участники встречи с депутатами-коммунистами заявляем о единодушной поддержке целей и действий Российского государства в военной спецоперации по освобождению народов Донбасса и Украины от нацизма и предупреждению агрессии США и блока НАТО против России. Любые попытки международного империализма развязать через Украину мировую войну, сохранить доминирующее господство США обречены на поражение. На действия Запада поработить нашу Родину экономическими санкциями, русофобией и военной агрессией мы ответим оборонной и наступательной мощью армии, сплоченностью и единством российского общества.

История России подтверждает, что когда мы вместе, нас не победить никакому врагу. Но даже в период беспримерного давления международных санкций, в стране остаются силы во власти, которые действуют во вред России. Вопреки историческим реалиям, они очерняют нашу общую историю, охаивают великие события и достижения советского периода, а вину за результат собственных ошибок перекладывают на коммунистов. Даже сегодня, когда страна в кольце санкционной блокады, либеральная олигархия у власти тормозит развитие страны, продолжает проталкивать решения компрадорского характера, неминуемо ведущие к развалу экономики, разобщению власти с обществом, падению жизненного уровня нашего народа.

Управление ТV и СМИ даже в условиях спецоперации находится под влиянием либералов примазывавшихся к партии власти. Оставаясь вотчиной «пятой колонны» телеэфир продолжает широко и пафосно освещать поездки в Донбасс сановных депутатов-единороссов, но не находит возможности объективно отображать большую патриотическую работу, проводимую КПРФ на благо страны. О многолетних трагических мучениях русского населения Украины и жителей Донбасса чиновники СМИ вспомнили лишь сейчас, в ходе спецоперации, когда загорелось. Средства массовой пропаганды беззастенчиво прославляют власть олигархии при массовом обнищании народа. Пропагандисты телеэфира почти в каждой передаче предпринимают попытки дискредитировать коммунистов, красных губернаторов и замолчать реальный результат большой практической и законодательной деятельности КПРФ.

Практически нет передач и газетных статей о том, что КПРФ и все ее региональные структуры искренне и бесповоротно первыми поддержали и продолжают поддерживать активные освободительные действия России на Украине. Зато многие информационные ресурсы находят время следить и пересказывать жизнь тусовочных » звезд», тех, кто вчера клялся России в верности и любви, а сегодня предал и, трусливо сбежав на Запад, злобно клевещет на свою Родину. Сознательный перекос событий и фактов в ежедневном информационном поле вызывает обиду и раздражение истинных, настоящих патриотов своей страны. Из времени эфира, выделяемого парламентским партиям, для КПРФ, второй системной партии в Парламенте, выделяется не более 2-3%, что грубо нарушает выборное законодательство и правила честной журналистики. Произволом партия власти узурпировала монопольное право на информацию, использует его для самопиара и расчистки электорального поля от конкурентов. участники встречи заявляют о недопустимости такого положения.

На протяжении восьми лет КПРФ оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, направив за эти годы туда сотню гуманитарных конвоев и более 14тысяч тонн продовольствия, одежды и медикаментов. По инициативе партии осуществляются программы: «Дети России – детям Донбасса!», «Матери России – детям Донбасса». Тысячи детей из Донецка, Горловки, Авдеевки, Дебальцева, Волновахи и Луганска получили возможность приехать в Москву для отдыха и лечения. Важных информационных поводов создано достаточно. но массовые СМИ не показывают эти благородные акции. Участники встречи заявляют, что КПРФ была и остается партией для народа и национальных интересов России. А тот, кто сегодня игнорирует патриотическое движение, занимается антисоветской пропагандой, предает Россию, по сути, помогает врагам нашей Родины. Такая позиция разобщает общество, и пагубным образом может сказаться на национальной безопасности.

Участники встречи требуют дать гражданскому обществу ответ:

— Чей заказ выполняют государственные СМИ, извращая факты в новостных программах и целенаправленно обвиняя в зарождении на Украине нацизма именно коммунистов?

— Кто ответственен, что программы российского телевидения сегодня переполнены антисоветской ложью и клеветой, очернением великих исторических событий и эпохальных достижений социалистического периода жизни?

Мы твердо заявляем, что провокации и враждебные действия против коммунистов — заказ либеральной олигархии у власти. Но они лишь увеличивают народную поддержку КПРФ и укрепляют единство левых народно-патриотических сил. Левый поворот и движение к социализму — объективное веление времени. Мы тверды в поступках и уверены в правоте своих действий. В единстве с народом России, мы преодолеем все санкции. Наши воины сражаются под Красным Знаменем Победы! Победа в спецоперации на Украине, безусловно, будет достигнута. Коммунисты, народ России гордятся их мужеством, стойкостью и героизмом. Они — достойные продолжатели подвига поколения победителей великой битвы с германским фашизмом.

За нашу Победу! Нацизм — не пройдет!

Остановить блокаду КПРФ в СМИ!

За равный доступ к эфиру политических партий!

За КПРФ! За социализм! За обновлённый Советский Союз!