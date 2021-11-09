Травяные чаи и оленина: прошли съемки нового выпуска телепередачи «Кун дэлэйэ»

Какую пользу для здоровья несет травяной чай, как правильно варить и употреблять его для укрепления иммунитета? Об этом рассказал врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин для передачи «Кун дэлэйэ».

Кроме того, в новом выпуске о полезных свойствах оленины расскажет профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания АГАТУ, доктор сельскохозяйственных наук Константин Степанов. Он поделится с телезрителями рецептами вкусных блюд из оленьего мяса и секретами их приготовления. Особый вкус блюдам придают северные травы и ягоды.

Смотрите выпуски телепередачи по субботам на НВК «Саха».

Новый научно-познавательный проект «Күн дэлэйэ» в популярной форме показывает и рассказывает, что северный уклад жизни тесно связан с сезонным питанием и почему необходимо есть именно то, что щедро дарит нам природа Арктики.