Травматологи-ортопеды не перестают учиться

Травматология – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины, а травматологи-ортопеды – чрезвычайно востребованные специалисты. Поэтому они не перестают учиться. Вот и этот год выдался урожайным на встречи, общение с коллегами, обмен опытом.

17 и 18 октября в Благовещенске состоится научно-практическая конференция травматологв-ортопедов «Политравма. Острые вопросы лечения повреждений опорно-двигательного аппарата: вчера, сегодня, завтра». Конференция будет посвящена 70-летию Амурской государственной медицинской академии и пройдет в Конференц-зале Гиппократа Амурской областной клинической больницы.

Откроет конференцию приветственным словом министр здравоохранения Амурской области Светлана Николаевна Леонтьева. В рамках конференции планируется работа трех больших секций.

Председатель первой секции — ректор ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Татьяна Владимировна Заболотских.

Секция I посвящена современному состоянию проблемы оказания специализированной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» пациентам с политравмой. Будут рассмотрены особенности ургентной помощи больным с множественной, сочетанной и комбинированной травмой, сопровождающейся травматическим шоком, применение тактики Damagecontrol.

Пальшин Геннадий Анатольевич – главный травматолог-ортопед МЗ РФ в ДФО, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф медицинского института ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, почетный работник высшего образования РФ, заслуженный деятель науки Республики Саха Якутия (Якутск) заявлен как один из сопредседателей секции.

В первой секции выступят с докладами два наших профессора: Геннадий Анатольевич Пальшин (Тема: «Травматизм, ортопедическая заболеваемость на Дальнем Востоке России и их осложнения, в том числе гнойные») и Рево Захарович Алексеев – д.м.н., профессор ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»; МИ ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» МЗ РФ; ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» МЗ РФ (Якутск) (Тема: «Возможно ли оживление замерзших?»). Рево Захарович выступит также сопредседателем третьей секции конференции.

Секция II посвящена оказанию специализированной помощи пациентам с патологией крупных суставов. Будут рассмотрены особенности хирургической тактики при ревизионных вмешательствах, лечение переимплантной инфекции, организация ортопедической помощи пациентам с патологией крупных суставов.

Председатель: Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, д.м.н., член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ (С-Петербург).

Секция III посвящена оказанию специализированной помощи пациентам с ортопедической патологией конечностей, требующей высокотехнологичных оперативных вмешательств с применением артроскопических и микрохирургических технологий.

Председатель: Мироманов Александр Михайлович – Президент Ассоциации травматологов-ортопедов ДФО, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач Забайкальского края (Чита).

В рамках конференции организована специализированная выставка «Прорывные инновационные технологии в травматологии и ортопедии».

Основные направления выставочных экспозиций:

Высокие медицинские и организационные технологии в травматологии и ортопедии.

Современное высокотехнологичное оборудование для травматологии и ортопедии: медицинские приборы, инструменты, расходные материалы, реактивы.

Высокоэффективная и безопасная фармакотерапия ортопедо-травматологических пациентов.

Напомню, в сентябре в Махачкале прошел VII-ой Пироговский форум травматологов-ортопедов России. Он по праву является одной из самых авторитетных площадок, где обсуждается настоящее и будущее современной медицины.

Торжественные мероприятия открытия Пироговского форума были проведены в селе Салта, около которого с 25 июля по 15 сентября 1847 года происходило одно из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны. Салтинское сражение известно и тем, что здесь Николай Иванович Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых при помощи наркоза в полевых условиях.

Программой научной части Форума поделился профессор Пальшин, который представил на Форуме нашу республику и выступил с докладом на секции по экспериментальной медицине.

— Научная программа Пироговского Форума прошла в Махачкале в формате традиционных конференций по общей травматологии, ортопедии и политравме. Отдельно были затронуты особенности лечения повреждений в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуациях. В рамках Форума травматологи и ортопеды страны обсудили достижения комплементарной медицины и реабилитации. Состоялся также симпозиум по протезированию, ортезированию, ортопедической реабилитации и вопросам медико-социальной экспертизы, состоялась выставка медицинских и фармацевтических компаний, представляющих последние достижения в травматологии-ортопедии.

В этом году травматологи-ортопеды Республики Саха (Якутия) отмечают семидесятилетие службы. В этой связи Ассоциация травматологов-ортопедов республики планирует проведение в Якутскенаучно-практической конференции, посвященной этой знаменательной дате. Поговорить травматологам есть о чем.

Приятным сюрпризом для наших травматологов и ортопедов стал выпуск тематического альманаха, посвященного 70-летию службы, куда вошли интервью, репортажи, очерки журналистов о известных и начинающих, молодых травматологах-ортопедах республики. Такой подарок к юбилею своим давним друзьям – ортопедам-травматологам сделала владелица сети ортопедических салонов «Nota Bene» Татьяна Никифорова.

Череду торжественных мероприятий травматологов-ортопедов этого года завершит XII Всероссийский съезд, организованный Ассоциацией травматологов-ортопедов России и ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве.