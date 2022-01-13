Травма со смертельным исходом

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего машиниста экскаватора 5 разряда ООО «ГазАртСтрой» по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 143 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2021 года на производственном участке ООО «ГазАртСтрой», расположенном на 73 км стволовой автодороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района, машинист экскаватора находился в кабине заведенной машины у бокса ремонтно-механической мастерской.

При открытии форточки кабины, расположенной на левой двери экскаватора, мужчина левой рукой задел джойстик управления поворотом платформы экскаватора, в результате чего платформа пришла в движение, придавив стрелой проходящего мимо 35-летнего мужчину.

Он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего. Изучается необходимая техническая и служебная документация, проводятся необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.