Трава и мусор горели в Якутии

10 мая 2021 г. в пожарно-спасательную службу поступило 10 сообщений о горении травы и мусора:

на горе в с. Владимировка, Маганском тракте 8 км, городском кладбище вилюйском переулке и на ул. Кузьмина в г. Якутск; территория кладбища в г. Покровск и п. В-Бестях Хангаласского района, спасен частный дом; на ул. Гаражная и на ул. Фабричная в г. Мирный Мирнинского района; на ул. Центральная в п. Ыллымах Алданского района; в мкр. Ханайдах г.Ленск Ленского района.

Площадь горения составила 1,6 Га. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 48 человек личного состава и 14 единиц техники.