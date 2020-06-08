Тратьте грамотно. Известные якутяне рассказали, как они ведут личный и семейный бюджеты

В современном мире часто бывает так, что семьи с примерно одинаковым уровнем доходов живут в абсолютно разных финансовых реалиях: одни оплачивают ипотеку, путешествуют, посещают кафе, рестораны и магазины, а у других “снежный ком” долгов со временем становится все больше, и им приходится отказываться от курортов, шопинга и других радостей жизни. Чаще всего причина такой разницы — несопоставимый уровень финансовой грамотности и умения планировать семейный бюджет. Мы спросили известных якутян о том, ведут ли они учёт своих денежных средств и как у них это получается.

Певица Дарья ЛАВРОВА рассказала, что в их семье принято контролировать расходы:

“Да, ведём учет. Пока не могу сказать, что мы профи в этом, но внимание данной теме уделяем. Я даже прошла марафон по расширению финансового сознания. Сейчас много информации и возможностей сделать себя более финансово грамотным. Даже современные гаджеты и программное обеспечение позволяют очень эффективно следить за доходами и расходами, для этого я использую специальные мобильные приложения”.

При этом певица считает нужным экономить, поэтому она минимизирует текущие расходы.

“Даже при подготовке к концертам, если того требует ситуация, мы можем сделать более скромное оформление. Средства в полном объеме должны идти только на целенаправленное расходование. Строгий учет денег нам только предстоит ввести, чтобы ничего не упускать”, — рассказала Дарья.

Главный режиссер Русского театра им. А.С. Пушкина Андрей ГАБЫШЕВ и его жена, актриса Ксения ЗЫКОВА, вместе больше 10 лет. Они воспитывают двух дочерей, долгое время жили в Москве, но два года назад вернулись в родную республику. Пара рассказала нам о своем опыте ведения семейного бюджета.

«Я, как глава семьи, безусловно, пытаюсь вести бюджет. Контролировать доходы и расходы у меня получается, но, к сожалению, жена часто импульсивна в покупках! Самой лучшей экономией считаю конфискацию денег у жены”, — смеется Андрей.

«Это действительно так. Я могу под настроение потратить весомую часть зарплаты на вещи, которыми, возможно, никогда не буду пользоваться. При этом часто не беру во внимание обязательные расходы: оплату счетов и обучения, например», — рассказала Ксения, отметив, что с ипотекой появилась необходимость детально и серьезно относиться к расходам.

«Конечно, надо себя приучать к этому. Исходя из сегодняшних реалий, иметь некую финансовую “подушку безопасности” — вопрос выживания. Хотя, если мне захотелось выпить чашку кофе в кафе, я это сделаю”, — сказала актриса.

Телеведущий Дмитрий АРГУНОВ, напротив, считает, что следить за всеми расходами, тратить на это время нецелесообразно:

«Раньше пытался контролировать семейные расходы. Сейчас это перестало быть принципиальным вопросом, не представляется возможным просто. Когда только появились приложения по отслеживанию расходов, мне они показались очень интересными и полезными, сейчас же не могу дать им оценку, не считаю нужным ими пользоваться».

Экономить телеведущий предпочитает только за счет расстановки приоритетов, деля траты на первичные и вторичные. Также Дмитрий Аргунов считает системы скидок, кэшбэков, акции и распродажи очень хорошими инструментами и возможностями, которые помогают людям сберечь средства.

«Черные пятницы”, разные скидочные кампании — очень позитивное явление, но целый год ждать распродажу я, конечно, не буду. Если мне необходимо что-то приобрести, я пойду и куплю товар», — уверен Дмитрий.

О том, что такое семейный бюджет, как лучше его планировать и какие лайфхаки можно использовать для экономии и контроля семейных средств, рассказала маркетолог Алмазэргиэнбанка Рита ЯКУШЕВА.

“Отношение к деньгам у каждого свое. В семье все должны четко понимать финансовые возможности и сопоставлять их со своими желаниям и целям. Грамотный подход позволит избежать конфликтных ситуаций и недопонимания. Планирование семейного бюджета — хороший инструмент по управлению финансами и достижению целей. Лучше всего составлять финансовый план в начале года”, — рассказала Рита Якушева.

По её словам, семейный бюджет — это план доходов, расходов и накоплений, описывающий возможности всех членов семьи в определённый период времени. Чтобы составить его, достаточно собраться всей семьей, взять календарь, блокнот и определить план доходов и расходов:

«Отметьте все дни рождения близких и семейные праздники, крупные покупки, затраты на обучение и у вас получится распределить свои денежные средства грамотно и удобно для всех. Главный результат ведения такого плана — отсутствие ненужных трат».

Что еще следует учесть при составлении семейного бюджета

Проанализируйте ваш бюджет, распределите доходы и расходы по категориям.

«Это поможет вам выявить, на что денег уходит больше, сделать корректировки в тратах, тем самым оптимизировать свой бюджет, жить в рамках и, возможно, на чем-то научиться экономить. Освойте программу для ведения своего бюджета, их много. Некоторые даже способны распознавать SMS-сообщения от банка и учитывать самые мелкие расходы», — рассказала эксперт АЭБ, отметив, что скачать такие приложения можно в Appstore и Google Play, забив в строку поиска слова «домашняя бухгалтерия». Есть как бесплатные, так и платные планировщики. Бесплатный способ составить финансовый план — это использовать Excel или ручку с бумагой. Более подробно про финансовый план вы можете прочитать на портале Вашифинансы.рф.

“Подушка безопасности”

Если вы ещё не начали создавать свой резерв, обязательно подумайте об этом. Ведь такая ситуация, как пандемия, которая застала врасплох весь мир в этом году, является достаточно весомым поводом озаботиться наличием накоплений.

Не забывайте про налоговый вычет

Если вы понесли расходы на лечение, затраты на обучение, покупку первого жилья или инвестировали через индивидуальные инвестиционные счета, то у вас есть возможность подать налоговую декларацию и получить причитающиеся вам вычеты.

Экспертное мнение

Если вы не знаете, как улучшить свое «финансовое здоровье», вам могут пригодиться советы консультанта. На портале сравни.ру доступны онлайн-консультации, в ходе которых специалист ответит на все ваши вопросы и поможет составить план решения финансовых проблем. Переходите по ссылке https://www.sravni.ru/q/

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