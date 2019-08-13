Трассу «Умнас» временно перекроют

На участке автодороги «Умнас» 102+363 км, где сейчас идут работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с 13 по 14 августа в период времени с 22.00 до 04.00 будет временно перекрыто движение автотранспорта. Данный участок дороги будет введен уже в сентябре этого года вместе с другими двумя объектами нацпроекта.

В Якутии продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу года планируется построить 31,7 км и отремонтировать 90,7 км региональных автодорог. Все дорожные работы ведутся в соответствии с календарным графиком, сообщили в Департаменте дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

На текущий момент по региональным дорогам уже завершены работы на 4 объектах, среди которых капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Умнас», протяженностью 1,4 км, ремонт двух участков автодороги «Амга» на 179 и 182 км, а также устройство наружного освещения на аварийном участке дороги «Нам».

Уже в этом месяце планируется завершение работ еще на двух объектах – это ремонт участков а/д «Яна» и «Умнас». В сентябре будут введены три объекта – участок региональной дороги «Яна» от 0 км до 10 км, протяженностью 10,18 км, ремонт а/д «Умнас» на участке км 92+900 – км 102+900, протяженностью 10 км и устройство металлических барьерных ограждений на а/д «Амга».

Напомним, в этом году дорожные работы в рамках национального проекта ведутся на 41 объекте общей протяженностью 148,25 км. Для реализации установленных планов в 2019 году предусмотрено 4,14 млрд руб.