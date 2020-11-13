Транспортный налог: в Ил Тумэне партии решали вопрос по-разному



Последствия коронавирусной инфекции отражаются на всем, кроме повышения цен. Там всё стабильно идёт вверх. И благодатной почвой для роста цен становятся разные интересы наших народных депутатов.

Почти каждая новая правка и предложение по законопроекту подобны возу из басни Крылова. Когда Лебедь, Щука и Рак тащат воз в противоположные стороны. И у народных депутатов также. Одни борются за интересы жителей, другие только и думают, как бы ещё отщипнуть с народа, который итак переживает нелегкие времена в сложившейся ситуации с пандемией. Пандемия есть, а транспортный налог вырос в два раза! Давайте поподробней.

История с транспортным налогом начинается еще с 2018 года. Фракция «Справедливая Россия» в лице руководителя регионального отделения Юрия Григорьева внесла в Ил Тумэн проект закона РС(Я) об освобождении от транспортного налога многодетных семей и ветеранов боевых действий. Обоснованием являлось — одна из мер поддержания экономической стабильности на территории республики. Однако постоянно действующей налоговой комиссии при Правительстве РС(Я) предложение не понравилось и инициатива фракции была отклонена.

В 2019 году депутаты «Справедливой России» повторно внесли законодательную инициативу, которая опять была отклонена.

В 2020 году наконец-то «лед тронулся». 10 ноября в рамках XXI пленарного заседания ИЛ Тумэн в окончательном чтении были приняты поправки в законопроект, в котором многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога.

За два года власти поняли, что в принципе-то у многодетных семей весь бюджет рассчитан до копейки и снятие транспортного налога хоть как-то снизит нагрузку. Но за это время, благодаря пандемии и её последствиям, помощь оказалась нужна не только многодетным, но и всему населению Якутии. И понимая всё это, справедливороссы выступили еще и за отмену повышения ставок транспортного налога. Однако эта правка не нашла отклика и поддержки.

Вместо поддержки отмолчавшиеся депутаты «Единой России» решили вопрос по-другому, а именно — повысили в два раза транспортный налог. Упаковали народные депутаты это как борьбу с роскошью, подчеркнув, что данные перемены затронут только 5% населения. Тех, у кого легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Но коснулось это также самолетов, вертолетов и других воздушных судов, имеющих двигатели.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Во-первых, теперь легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил стал предметом роскоши для среднестатистического человека. Ещё бы, как минимум половина месячной зарплаты уйдет на покрытие налога. Во-вторых, оставшиеся 95% населения вместе с 5% будет летать на самолетах, вертолетах и других воздушных судов, имеющих двигатели. На тех самых, которых коснется повышение в два раза транспортного налога. Не трудно догадаться, на чьи плечи транспортные компании взвалят дополнительные расходы в виде увеличевшегося в два раза налога.

Пока одни борются за справедливость, за интересы своих земляков, другие только и думают, как бы ещё отщипнуть денег в бюджет с простого народа.