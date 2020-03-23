Транспортные компании Якутии: Покупайте билеты онлайн

Авиакомпании Якутии, автовокзал и «Железные дороги Якутии» будут продавать билеты на перевозку в режиме онлайн. Такая рекомендация была дана первым вице-премьером Якутии во время планерного совещания с руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я). По словам Алексея Колодезникова, эта мера позволит уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.

Возможность покупки билетов онлайн есть на официальных сайтах перевозчиков, там же можно оформить и возврат.

Билеты на межмуниципальные рейсы автобусов можно купить на сайте автовокзала: http://avtovokzal-yakutsk.ru/booking. По информации предприятия, возврат билета производится в личном кабинете пассажира. Реквизиты для доступа в личный кабинет высылаются на электронную почту, указанную при первой покупке билета. Деньги на карту покупателя обычно поступают в течение 1-5 дней после успешного осуществления возврата. Максимальный срок возврата денежных средств составляет 2 календарные недели.

Авиабилеты, приобретенные через интернет, также можно вернуть онлайн на сайтах перевозчиков. Механизм действия подразумевает отправку письма с просьбой о возврате стоимости билета на электронную почту перевозчика. Пассажиры авиакомпании «Полярные авиалинии» могут скачать бланк заявления о вынужденном возврате на официальном сайте или по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1jXGvRKYSawRdBgRhzambj4sme_p-nRO6.

В АК «Якутия» для возврата авиабилета, приобретенного на официальном сайте авиакомпании, необходимо написать заявление в произвольной форме с указанием номера авиабилета и ФИО пассажира. Заявление должно быть написано с того же электронного адреса, который был указан при покупке авиабилета. Электронный адрес для отправки: help@yakutia.aero. Возврат денежных средств осуществляется на банковскую карту, которой был оплачен заказ.

Билеты на железнодорожный транспорт можно оформить или вернуть на сайте ОАО «РЖД». Если пассажир решил отказаться от поездки в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране, действует обычный порядок возврата проездных документов. В случае если поезд не был отменен, однако пассажир желает отказаться от поездки на поезде дальнего следования внутригосударственного сообщения, он может это сделать как в железнодорожных кассах, так и через электронные сервисы, с помощью которых был куплен билет.