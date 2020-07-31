Транспортные карты больше нельзя будет пополнять наличными

Коррективы вносятся по всей стране из-за изменений федерального законодательства.

С 3 августа 2020 года в России прекращается пополнение транспортных карт наличными денежными средствами в связи со вступлением в силу изменений в ФЗ №161 «О национальной платёжной системе». Пополнить транспортную карту теперь возможно в терминалах самообслуживания только с использованием банковского счета.

Прекращается прием наличных денег в терминалах самообслуживания на пополнение “Транспортной карты”, карты “Спутник”, “Виртуальной карты” и “Школьной карты питания”.



Для удобства клиентов Алмазэргиэнбанк сохранил возможность пополнения наличными “Транспортной карты” в кассе банка при наличии паспорта. При зачислении денег в терминалах самообслуживания с карт других банков установлена комиссия в размере 1,5%. При этом в случае пополнения средств с карты АЭБ комиссия отсутствует.

Карты “Спутник”, “Виртуальная карта”, “Школьная карта питания” можно пополнять бесплатно в терминалах самообслуживания АЭБ, в том числе картами сторонних банков.

Кроме того, в связи с наличием технологически лучшего продукта прекращаются продажи “Транспортной карты”. Ее можно бесплатно заменить другой транспортной картой “Спутник”, которую в отличие от “Транспортной карты” можно пополнять онлайн через мобильные приложения “АЭБ Онлайн 2.0” и “Транспортная карта Якутии АСОП”. Ранее приобретённые “Транспортные карты” действительны.

Ознакомиться с тарифами по терминалам самообслуживания Алмазэргиэнбанка можно на сайте банка https://albank.ru/ru/individuals/tarify-na-uslugi-okazyvaemye-fizicheskim-litsam.php.

Бесплатный круглосуточный контакт-центр АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО: 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22.