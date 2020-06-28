Транспортная связность Якутии — фактор экономического роста страны

26 июня президентом страны Владимиром Путиным подписан указ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», который ускорит социально экономическое развитие регионов Дальнего Востока. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцева, с выходом указа республика ожидает поддержки федерального центра по инфраструктурным проектам, предложенным в национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

«Основной инфраструктурный проект – мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска. Мост через р. Лену соединит пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он свяжет речной порт и международный аэропорт, пять региональных автодорог «Амга», «Умнас», «Нам», «Мюрю», «Борогон», Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль и три федеральные «Вилюй», «Лена» и «Колыма», создаст условия для освоения новых месторождений полезных ископаемых и позволит ежегодно экономить 4,1 млрд рублей средств бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию северного завоза.

С завершением строительства мостов на федеральной дороге «Вилюй» будет обеспечена круглогодичная транспортная связность всей западной группы районов с г. Якутском, а строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Верхнемарково-Мирный по «южному варианту»» обеспечит всесезонную транспортную сеть с сетью дорог Иркутской области.

Завершение строительства железной дороги сформировало ключевое звено транспортно-логистического узла в районе станции Нижний Бестях. К 2022 году здесь будут завершены пусковые комплексы объектов мультимодального транспортного хаба. Строительство грузового терминала в п. Нижний Бестях обеспечит перевалку грузов с железнодорожного транспорта на водный, соединит железную дорогу Беркакит-Томмот-Якутск с рекой Лена и откроет возможности продвижения грузов к потребителям арктических районов республики. Строительство Жатайской судоверфи путем обновления флота обеспечит бесперебойный завов грузов внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне РФ.

Кроме того национальной программой предусмотрена реконструкция аэропортов, строительство международного терминала аэропорта Якутск, что позволит увеличить авиационную мобильность населения.

Указ президента страны еще раз подчеркивает значимость территории Дальнего Востока как стратегической части страны и станет ключевым фактором для связности территории страны, обеспечения круглогодичного сообщения», — отметил Владимир Сивцев.