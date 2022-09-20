Транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета АН-24

В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки воздушного судна.

Установлено, что 19 сентября 2022 года воздушное судно «Ан-24» RA-46834 АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполняло рейс по маршруту «Усть-Куйга-Якутск». На борту воздушного судна находилось 5 членов экипажа, 32 пассажира (из них 4 несовершеннолетних), 489 кг багажа, 38 кг груза.

В процессе полета на удалении 476 км от аэродрома «Якутск» произошел отказ левого двигателя воздушного судна. Командир воздушного судна принял решение о следовании до аэродрома назначения.

В 17 час. 54 мин. воздушное судно совершило посадку в аэропорту «Якутск».

Экипаж и пассажиры не пострадали, воздушное судно повреждений не имеет.

По данному факту Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Якутский следственный отдел на транспорте ВМ СУт СК России проводит доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ, ход и результаты которой находятся на контроле Якутской транспортной прокуратуры.