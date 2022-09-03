Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода грузового поезда
По предварительным данным 03.09.2022 около 04 часов 30 минут по якутскому времени на 719 км, на станции Кердем, однопутного неэлектрифицированного участка железнодорожного пути «Нижний Бестях – Алдан» в Республике Саха (Якутия) произошел сход с рельсов грузового поезда № 3021 в составе 53 вагонов, следовавшего сообщением п. Нижний Бестях – г. Алдан. В результате транспортного происшествия произошло опрокидывание 11 вагонов (порожних цистерн), 2 вагона (порожние цистерны) и тепловоз сошли с рельсов без опрокидывания.
Жертв и пострадавших нет, причины схода грузового поезда устанавливаются.
Длина поврежденного железнодорожного пути составляет 150 метров, восстановительные работы организованы силами АО АК «Железные дороги Якутии».
В связи с транспортным происшествием пассажирский поезд № 318 сообщением г. Благовещенск – п. Нижний Бестях в 07 часов 50 минут 03.09.2022 остановлен на станции Олень, которая находится в 110 км от конечной станции следования указанного пассажирского поезда Нижний Бестях. В целях исключения задержки доставки пассажиров организована их перевозка от станции Олень до станции Нижний Бестях автомобильным транспортом.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе и.о. Якутского транспортного прокурора Егоров Д.А., сотрудников Якутского следственного отдела ВМ СУТ СК России, СВ ЛУ МВД России на транспорте.
По данному факту проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ Якутским СО на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Якутской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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