Транспортная полиция отмечает профессиональный праздник!

В Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования органов внутренних дел на транспорте

Торжественное мероприятие открыл начальник Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Александр Горбунов.

Поздравив личный состав и ветеранов с праздником, руководитель пожелал коллегам успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, передал искренние слова благодарности родным и близким сотрудников.

Александр Горбунов отметил, что сотрудник полиции – одна из самых сложных, ответственных и благородных профессий. В задачи транспортной полиции входит обеспечение правопорядка, безопасности людей, сохранности грузов, борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.

С поздравлениями в адрес сотрудников органов внутренних дел на транспорте в видеообращении обратился ветеран Северо-Восточного УВДТ МВД России полковник милиции в отставке Вячеслав Путятин. Пожелал действующим сотрудникам транспортной полиции достойно и с честью выполнять поставленные задачи перед органами внутренних дел на транспорте.

Кроме того, не остались без должного внимания ветераны ведомства. Сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России по возможности постарались проведать и поздравить с торжественными событиями своих старших коллег и наставников, вручив им приветственные адреса от имени руководства и памятные подарки.

Лучшие сотрудники транспортной полиции Якутии были удостоены наград и поощрений от имени Министра внутренних дел Российской Федерации и Управления на транспорте МВД России по ДФО.