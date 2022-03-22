Транснефть-Восток откроет проезд для завоза продуктов для якутян

«Транснефть-Восток» окажет помощь в сохранении в бесперебойной поставки продуктов первой необходимости жителям республики на фоне санкций, введенных против России. Главная цель — защита внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, сообщает ЯСИА.

По просьбе Минпромгеологии Якутии компания откроет проезд по вдольтрассовому проезду «Транснефть-Восток» для завоза необходимого объема продуктов и товаров. Кроме того, компания повысит для транспорта продовольственных сетей разрешенную максимальную массу до 10 тонн и снизит сроки получения разрешений на проезд автотранспорта.

«В нынешних непростых условиях наши промышленные предприятия ответственно решают стоящие перед ними задачи и самое главное — оказывают поддержку региону. В трудные годы для республики – мировая эпидемия коронавируса, пожароопасный сезон – компании не отказывали в просьбе региона о помощи. Поэтому сейчас важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, а также ликвидировать случаи спекулятивного повышения цен», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.